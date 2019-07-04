شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يتحدث عن مكاسب ودية "المتحدة" رغم "العقم التهديفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف المدرب العام للأهلى إن المباراة الودية التى خاضها الفريق أمس الأربعاء، أمام "المتحدة" وانتهت بالتعادل السلبى حققت العديد من الأهداف الفنية التى سعى إليها الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى؛ ويأتى فى مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق فى أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة.

وأضاف "يوسف" أن الجهاز الفنى كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفنى لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية فى خوض التدريبات بشكل يومى، وعلى فترتين صباحية ومسائية فى بعض الأيام؛ من أجل الاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

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وأوضح أن المباراة الودية مع المتحدة أمس أتاحت للجهاز الفنى متابعة العناصر الشابة التى تتواجد مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد والتى تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تملكه من قدرات يتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعدما أظهرت هذه العناصر قدرات فنية وبدنية وسمات شخصية تؤكد أنها على الطريق الصحيح، وأنها ستكون خير داعم للفريق الأول مستقبلا.

وأشار يوسف إلى أن الفريق يحصل اليوم على راحة سلبية وسيتدرب صباح غدًا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، ويطير بعدها إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد الخارجى الذى يستهدف تجهيز اللاعبين فنيا وبدينا ونفسيا .

وقال يوسف إن معسكر إسبانيا يتضمن عدة مباريات ودية متدرجة المستوى يسعى الجهاز الفني من خلالها إلى تطبيق الفكر الخططى والتكتيكى بشكل عملى والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة .