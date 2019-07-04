شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على هداف يبحث عن الفرصة فى تشكيل أجيرى بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر أحمد على، مهاجم المقاولون ومنتخب مصر، أحد ظواهر الموسم الجارى بعدما تصدر قائمة هدافى المسابقة المحلية، متفوقاً على مهاجمى الأهلى والزمالك، وينتظر أحمد على فرصة تمثيل الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حالياً.

الخليج 365 يرصد أبرز أرقام نجم المقاولون العرب فى السطور التالية:

21/5/1986

33 سنة

مهاجم

نادى المقاولون العرب

Advertisements

منتخب مصر

القيمة التسويقية: 400 ألف يورو

وفى الموسم الجارى شارك أحمد على مع المقاولون العرب فى 28 مباراة بالدورى العام، سجل هداف ذئاب الجبل 18 هدفاً، وصنع هدف آخر، وتحصل على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.