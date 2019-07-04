شكرا لقرائتكم خبر عن يوم غياب فى الإسماعيلى = 20 ألف جنيه.. والحسابة بتحسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول فى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن لائحة فريقه تنص على تغريم أى لاعب يغيب عن المران دون إذن مسبق 20 ألف جنيه فى اليوم الأول، وتتضاعف فى اليوم الثانى لتصبح 40 ألف جنيه ثم 80 ألف جنيه فى اليوم الثالث.

وقال نفس المصدر، إن الجهاز الفنى للإسماعيلى يخطر إدارة النادى بغياب الثلاثى محمد عواد وكريم بامبو ومحمود متولى عن التمرين يومياً، تمهيداً لتطبيق اللائحة وخصم الغرامات من مستحقاتهم لدى النادى.

وينتهى تعاقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، فيما تتبقى مباراة الزمالك المقرر 26 يوليو الجارى فى عقده والمؤجلة من الدورى، بينما انقطع محمود متولى ومحمد عواد لاعبا الفريق عن التمرين للضغط على إدارة النادى للموافقة على رحيلهما عن الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.