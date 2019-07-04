شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب رفض الإسماعيلى بيع عواد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول فى النادى الإسماعيلى أن إدارة الزمالك لم تتقدم بعرض رسمى للتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الدراويش حتى الآن.
وحصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع محمد عواد، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وينتظر الزمالك الحصول على موافقة الإسماعيلى لإتمام الصفقة للإعلان عنها بشكل رسمى، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطاً بعقد سارٍ مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما أن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.
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