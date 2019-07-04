شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: "عواد مش عايز يلعب فى قلعة الدراويش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول فى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن محمد عواد، حارس مرمى الفريق، أبلغهم عن طريق وسطاء برفضه اللعب فى قلعة الدراويش بالموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن هناك حالة غليان فى الشارع الإسماعيلاوى ضد اللاعب، لاسيما بعد رسالته "مش عايز ألعب فى الإسماعيلى" وانقطاعه عن حضور التمرين.

وحصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وينتظر الزمالك الحصول على موافقة الاسماعيلى على إتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمى، خاصة أن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021، لاسيما أن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلى هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.