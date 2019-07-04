شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال لـ"تايم سبورت": 3 فراعنة تعرضوا للظلم فى التشكيلة المثالية للكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على غزال مدافع فييرنسى البرتغالى ومنتخب مصر إنه لن يعود للدورى المصرى هذا الموسم وينتظر عرضاً أوروبياً.

وأضاف على غزال فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" "العودة للدورى المصرى هذا الموسم صعبة للغاية، أنتظر عرضا أوروبيا فى الميركاتو الصيفى الحالى".

وعن مواجهة الفراعنة مع جنوب أفريقيا علق على غزال: "مباراة صعبة للغاية، نحلم بالفوز بها للصعود لدور الثمانية واستكمال مشوار البطولة للنهاية وحصد اللقب على أرضنا وبين جماهيرنا".

وعن اختيار أربعة من زملائه فى منتخب بمصر بالتشكيلة المثالية لدور المجموعات قال على غزال: "يستحقون بالفعل وهناك ثلاثة لاعبين كانوا يستحقون التواجد أيضاً وهم تريزيجيه وطارق حامد وأيمن أشرف".

وكشف على غزال أن ابنته لى لى حضرت مباريات منتخب مصر ثم سافرت للبرتغال وينتظر حضورها لمساندة الفراعنة فى المباريات المقبلة.

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وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا السبت المقبل باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.