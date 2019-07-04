شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإنتاج يضم إبراهيم عبد الخالق من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الإنتاج الحربى رسمياً فى التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، وحصل مسئولو الإنتاج على الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش.

وكان إبراهيم عبد الخالق قد طلب الرحيل عن الإسماعيلى نظراً لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى، وهو الطلب الذى لاقى قبول الجهاز الفنى للدراويش، وتم عرضه على مجلس الإدارة الذى وافق وطلب من اللاعب إحضار عرض رسمى.

وأوصى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط وسط فريقه، وهو ما حدث حيث تم التعاقد بشكل رسمى خلال الساعات الماضية.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات، والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.