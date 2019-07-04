شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: "أى لاعب مش عايز الإسماعيلى إحنا مش عايزينه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، على أن ناديه لا يقف على أى لاعب مهما كان رافضاً سياسة لىّ الذراع التى تحدث مع القلعة الصفراء.

وقال صبرى المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "زمن الانتماء والولاء انتهى، نحن فى عصر المال، زمن رضا وشحتة وحب الإسماعيلى كان زمان".

وحول أنباء توقيع محمد عواد للزمالك قال مدير الكرة بالإسماعيلى، "أى لاعب مش عايز الإسماعيلى إحنا مش عايزينه، والباب مفتوح، الإسماعيلى عمل نجوم كتير ورحل عنه نجوم أكثر، ومع ذلك لم يمت، ولكن فين الاحتراف؟".

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وأضاف المنياوى، "عواد مرتبط بعقد مع الإسماعيلى حتى 2021، ولا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للإسماعيلى، وننتظر حتى نرى شيئاً رسمياً لنبدأ التحرك بشكل رسمى".

وحصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وينتظر الزمالك الحصول علي موافقة الإسماعيلى على إتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما وأن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.