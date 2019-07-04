مدرب السنغال: أوغندا فريق قوي.. يضع خصمه في موقف صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أبدى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، اعتراضه على موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو "صيفًا" بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، كما تحدث عن مواجهته المقبلة أمام أوغندا في دور الـ16.

ويستعد المنتخب السنغالي لمواجهة نظيره الأوغندي غدًا الجمعة في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة الكان.

وخلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال سيسيه: " إقامة البطولة في فصل الصيف ليس جيدًا خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة والجفاف قائلا سوف نري نتائج هذه التجربة لاحقا".

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وأضاف: " التنظيم رائع وكل شئ جيد سواء فندق الإقامة وملاعب التدريب مشيدا بحسن الضيافه في مصر.".

عن مواجهة أوغندا قال: "أوغندا خصم جدير بالاحترام ويضع هجوم خصمه دائمًا في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه، سوف نضع خطة تكتيكية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم".

وواصل: "ولكن السنغال يملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين موضحًا أن قوام المنتخب الحالي تم بنائه خلال الأعوام الأربعه الماضيه بشكل قوي".

وتابع: "منتخب السنغال قادر علي الصعود إلي الأدوار النهائية، وأن الجميع داخل الفريق يسعي إلي ذلك".