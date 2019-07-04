رينار محذرًا مصر: منتخب جنوب أفريقيا قوي للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حذر هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، المنتخب المصري من منافسه المقبل في دور الـ16 وهو المنتخب الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره الجنوب أفريقي مساء السبت المقبل ضمن حسابات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف المدير الفني الفرنسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"جنوب أفريقيا منتخب قوي للغاية، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

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وتابع :"أحذر منتخب مصر بالتقليل من قدرات منتخب جنوب أفريقيا".

وكان المنتخب المغربي تقابل مع جنوب أفريقيا، في ختام دور المجموعات حيث حقق منتخب "أسود الأطلس" فوزًا قاتلاً بهدف دون رد جاء عن طريق مبارك بوصوفة.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي حقق العلامة في دور المجموعات بحصوله على تسع نقاط وهو نفس ما حققه منتخبي الجزائر ومصر.