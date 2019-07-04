محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حذر هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، المنتخب المصري من منافسه المقبل في دور الـ16 وهو المنتخب الجنوب أفريقي.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره الجنوب أفريقي مساء السبت المقبل ضمن حسابات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.
وأضاف المدير الفني الفرنسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"جنوب أفريقيا منتخب قوي للغاية، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".
وتابع :"أحذر منتخب مصر بالتقليل من قدرات منتخب جنوب أفريقيا".
وكان المنتخب المغربي تقابل مع جنوب أفريقيا، في ختام دور المجموعات حيث حقق منتخب "أسود الأطلس" فوزًا قاتلاً بهدف دون رد جاء عن طريق مبارك بوصوفة.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي حقق العلامة في دور المجموعات بحصوله على تسع نقاط وهو نفس ما حققه منتخبي الجزائر ومصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رينار محذرًا مصر: منتخب جنوب أفريقيا قوي للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.