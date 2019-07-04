محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أسامة عبد النبي وجلال المسيري ومحمد حسام الدين ونادر نبيل ومحمود بكار وفريد قطب وحازم جودة: جاء\ دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية الذى انتهى الأثنين حافلاً باللقطات الرائعة والطريفة والحماسية داخل الملعب أو فى المدرجات لتحكي قصص كثيرة عن كرة القدم والبطولة الأهم داخل القارة الأفريقية. صرخة جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر،احتفالات الصعود لدور الـ 16 وأحزان الهزيمة ، لقطات الأهداف واحتفال محمد صلاح كلها مشاهدت جسدت معنى درة القدم وستجد ملخصها فى الألبوم المرفق . فرحة الشناوي أفضل حارس فى الدور الأول بالفوز على أوغندا فرحة جمال بالماضي مدرب الجزائر بالفوز على السنغال وتصدر مجموعته Advertisements طائر الغراب المشهور تواجده بمدينة السويس يتحدى نسور قرطاج الذين لم يحققوا فوز واحد لتصعد تونس بثلاث تعادلات مشجعة مصرية تدعم منتخب السنغال فى لقطة أثارت اللغط على مواقع التواصل الإجتماعي مشجعة مالية تضرب المثل فى الانتماء وتدعم بلادها رغم تقدمها فى العمر لحظة تسديد جوناتان كودجيا نجم كوديفوار لمشاهدة المزيد من الصور تنقل فى الألبوم المرفق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد مجموعات أمم أفريقيا: صرخة بلماضي و"حرية وردة" واحتفال صلاح (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.