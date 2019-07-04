غزال: تريزيجيه كان يستحق التواجد في تشكيل الأفضل بدور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق علي غزال لاعب المنتخب الوطني على تواجد 4 لاعبين مصريين في تشكيل الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتًا غلى أن محمود حسن "تريزيجيه" كان يستحق التواجد بين الأفضل في الدور الأول، كما تحدث عن الانتقادات التي توجه إلى اللاعبين بسبب تذبذب الأداء.

المنتخب الوطني تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدره جدول المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ويستعد لمواجهة جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت قال غزال: "تواجد 4 لاعبين من مصر في تشكيل الدور الأول شئ جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "كان هناك بعض اللاعبين يستحقون التواجد أيضًا في التشكيل أمثال محمود حسن "تريزيجيه"، طارق حامد وأيمن اشرف".

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وتابع: "جميع المباريات صعبة، ليس هناك مباريات سهلة، هناك منتخبات ظهرت بشكل مختلف ومفاجئ للجميع".

وعن الانتقادات التي توجه للمنتخب الوطني قال: "بعض الانتقادات في محلها، نركز على السلبيات لتفاديها خلال المباريات المقبلة".

وأتم غزال قائلًا: "قبل المباريات نعقد جلسات بين اللاعبين من أجل التحفيز ومواصلة المشوار لتحقيق لقب البطولة".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حقق بطولة الكان 7 مباريات مسبقة منها 3 مرات متتالية (2006-2008-2010) تحت قيادة حسن شحاته.