رينار: بوطيب لن يشارك أمام بنين.. ونسعى إلى تجنب المفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي، أن مهاجمه خالد بوطيب سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة بنين المقبلة، لافًتا إلى أنه في حال تأهل منتخب "أسود الأطلس" سيشارك في الدور المقبل.

وكان بوطيب شارك لمدة 15 دقيقة في مباراة المغرب وناميبيا والتي جاءت ضمن الجولة الأولى ليغيب المهاجم المحترف في صفوف الزمالك بعد ذلك بسبب الإصابة.

وأضاف المدير الفني للمنتخب المغربي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"بوطيب سيكون على مقاعد البدلاء على أن يشارك في مباراة دور الثمانية حال التأهل".

وعن لقاء بنين، أوضح المدير الفني الفرنسي :"نحن في منافسة شرسة، أعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور المقبل".

وتابع :"اللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغيابة، هم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية".

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وواصل :"علينا الحذر من منتخب بنين من أجل تجنب المفاجآت، المنافس فريق صعب جدًا وسيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تخطى دور المجموعات".

وأكمل :" تابعت العديد من المباريات لبنين خاصة مباراة الكاميرون الذي ظهر فيها الفريق بشكل ممتاز على الجانب الدفاعي".

وعن إمكانية مواجهة المنتخب الجزائري، أنهى رينار تصريحاته :" الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رياض محرز مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي الذي تمكن من دمج العناصر الشابة بعناصر الخبرة لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية"

وكان المنتخب المغربي صعد متصدرًا مجموعته الرابعة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز بثلاث مباريات، في المقابل تأهل المنتخب البنيني مستفيدًا من حصوله على أفضل ثوالث من بين المنتخبات المشاركة.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيلاقي نظيره البنيني، غدًا الجمعة، ضمن افتتاح مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.