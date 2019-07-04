قبل مواجهة السنغال.. ديسابر يعلق على أزمة إضراب لاعبي أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا أن أزمة مستحقات اللاعبين انتهت، لافتًا إلى أن الفريق لا يخشى مواجهة السنغال.

ويستعد منتخب أوغندا مواجهة نظيره السنغالي غدًا الجمعة في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة قال ديسابر: "الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف: "مباراة السنغال تحدي كبير لنا، فهم من أكبر منتخبات القارة الإفريقية ولكننا سنلعب ولا نخشى أحد".

وعن مشكلة إضراب اللاعبين قال: "تم حل الأزمة وتدرب اللاعبون استعدادًا لمواجهة السنغال ، كانت هناك اشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهي لا تعد كونها أزمة مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد".

وأتم مدرب أوغندا تصريحاته قائلًا: "السنغال منتخب قوي جدًا ونحن نلعب بشكل جماعي وتكتيكي جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية ولا نخشى أي منتخب".

جدير بالذكر أن أوغندا تأهلت إلى منافسات دور الـ16 كثاني المجموعة الأولى خلف مصر، بينما تأهلت السنغال كثاني المجموعة الثالثة.