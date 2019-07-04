ضد التعصب.. مصري "عزم" مشجعي الجزائر على "محشي وملوخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

منذ أيام شق عدد من مُشجعي الجزائر طريقهم وسط الأراضي الزراعية في قرية "البليدة" بالعياط، في طريقهم إلى منزل صديقهم "أحمد عبدالحميد" من أبناء القرية، الذي أصر على حضورهم لمنزل الأسرة لتناول غداء شهي من الأطعمة المصرية الشهرية مثل "المحشي" و"الملوخية"، احتفالًا بصعود المنتخب الجزائري لدور الـ16 في بطولة الأمم الإفريقية "ورسالة إن مفيش تعصب في الكورة، وإن مصر بترحب دايمًا بكل الناس" يقولها عبدالحميد راويًا سر "عزومته" لمِشجعي منتخب محاربي الصحراء.

لدى الشاب العشريني شغف خاص بالجزائر، وجد الطريق إلى قلبه منذ سنوات عديدة "بحب الجزائر، ومهتم بثقافتها والأماكن السياحية اللي فيها وبقى عندي أصدقاء كتير هناك" حتى أنه صار يتابع أخبار المنتخب الجزائري باهتمام بالغ مؤخرًا "ولما عرفت إن البطولة هتننظم في مصر قولت لازم أحضر الماتشات الخاصة بيهم" لذلك تواصل مع أصدقائه القادمون من الجزائر حتى يستقبلهم في القاهرة.

قبل أيام من افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، حصل "عبدالحميد" على إجازة من عمله في شرم الشيخ، إذ يعمل في بزار سياحي "ونقلت فترة البطولة في بيت مع مشجعين الجزائر، كنت عايز أعيش معاهم أجواء البطولة" وفي المباراة الأولى لهم كان متواجدًا في المدرجات، يدعم أصدقائه، يهتف للاعبي الجزائر "الأجواء جميل وحماسية، غنا وتشجيع التسعين دقيقة" ومع نهاية كل مباراة بالفوز يحرص على الاحتفال معهم.

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بعد فوزهم في مباريات الدور الأول مع أداء متميز أمام الفرق المنافسة، قرر "عبدالحميد" تلبية أحلام مُشجعي الجزائر "إنهم يأكلوا أكل مصري صميم" تواصل مع أسرته لإعداد كل ما لذ وطاب من "الأكل الفلاحي" ثم توجهوا إلى قريته "قعدنا في مكان بيطل على النيل، والعزومة كانت محشي وملوخية وفراخ بلدي" وسط أجواء من السعادة "كانوا مبسوطين، وبيتكلموا إزاي حبوا مصر في الفترة اللي قعدوا فيها، وإنهم مش عايزين يرجعوا الجزائر من كُتر سعادتهم".

على مواقع التواصل الاجتماعي نشر "عبدالحميد" صورة تجمعه مع مشجعي الجزائر انتشرت في ساعات قليلة وسط تعليقات تمدح في "العزومة" بينما تعجب البعض من تصرفه "كنت برد عليهم بقولهم إن طبيعي ضيوف في بلدنا لازم نكرمهم" فيما تلقى ردود واسعة من الشعب الجزائري "عايزين يسافروا لمصر، ويستمتعوا بالأجواء عندنا".

يعتقد عبدالحميد أن مساندته لفريق الجزائر هي محاولة لكسر حالة التعصب بين مُشجعي الكرة "خاصة إن فيه معلومات مغلوطة كتير عن منافسات سابقة حصلت مع الجزائر" من اقترابه منهم "لقيتهم مشجعين حماسيين لفريقهم لكن مش متعصبين أو بيعملوا أزمات" متمنيًا أن تنتهي البطولة وسط تلك الحالة من التأخي بين مشجعي جميع الدول المشاركة.