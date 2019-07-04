محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد الفرنسي باسكال محلل أداء منتخب بنين، أن الجهاز الفني يعلم جيدًا قدرات المنتخب المغربي ومفاتيح لعبه، لافتًا إلى أنه سيعمل على إيقافها.
ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره بنين غدًا الجمعة باستاد السلام في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية
وخلال تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة قال باسكال : هدفنا الفوز ومواصلة مشوار البطولة وهو ما سنلعب عليه خلال المواجهة المقبلة .
وأضاف: نعلم مفاتيح لعب المنتخب المغربى وسنعمل على إيقافها للوصول لهدفنا .
وأكمل: لم نفكر فى المنتخب الذي سنواجهه، لأن سعينا الوحيد كان تحقيق الصعود لهذا الدور وهو نفس ما سنستمر عليه خلال اللقاء المقبل".
جدير بالذكر أن منتخب بنين تأهل إلى منافسات دور الـ16 عن المجموعة السادسة كأفضل ثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب بنين: لم نفكر في من سنواجه.. وقادرون على إيقاف المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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