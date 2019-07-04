تقرير.. يصل لـ300 مليون يورو.. كيف يستفيد ريال مدريد من بيع 7 لاعبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت سوق الانتقالات الصيفية الحالية دخول نادي ريال مدريد بقوة من حيث الصفقات أملاً في استعادة الألقاب من الناحية المحلية والأوروبية.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تخلى عن سياسة التقشف والذي اتبعه في الأعوام الماضية ليتعاقد حتى الآن مع خمسة لاعبين مقابل مالي تخطى حاجز الـ300 مليون يورو.

ومع سياسة الشراء الذي يقوم به بيريز بدأ رئيس الريال يتبع الطريق الآخر وهو البيع من خلال الاستغناء عن ثلاثة لاعبين حتى الآن ليحقق عائد مالي كبير بعد الحصول على 95 مليون يورو.

رحل ماتيو كوفاسيتش وماركوس لورينتي وراؤول دي توماس عن نادي العاصمة والقائمة قد تطول آخرين في الفترة المقبلة بعدما ارتبط اسمائهم بالرحيل.

وبالطبع سيحقق بيريز عوائد مالية ضخمة ستغطي الصفقات التي قام بها حتى الآن مما سيسمح له بتحقيق التوازن من ناحية الشراء والبيع.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، الأسماء المرشحة بالرحيل عن الريال في الصيف الحالي:

- تيو هرنانديز

أصبح الظهير الفرنسي تيو هرنانديز قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الفترة المقبلة والانتقال لصفوف ميلان الإيطالي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للروسينيري.

صاحب الـ21 عامًا وجد أن الرحيل هو القرار الأنسب بعدما تعاقد النادي الملكي مع فيرلاند ميندي القادم من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي بجانب تواجد الظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو.

وكشفت تقارير صحفية أن هيرنانديز سينتقل لصفوف ميلان مقابل حصول الريال على 20 مليون يورو.

- داني سيبايوس

لاعب آخر مرشح بقوة للخروج عن ريال مدريد في الصيف الحالي وهو داني سيبايوس الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال بالعديد من الأندية الأوروبية في الفترة المقبلة.

ويبحث اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن الرحيل في ظل رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استمراره مع الريال في الموسم المقبل بحسب ما كشفت عنه العديد من التقارير.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 30 مليون يورو حيث لن يتنازل النادي الملكي عن هذا المبلغ خاصة بعدما تم اسقدامه في صيف 2017 قادمًا من ريال بيتيس مقابل 10 ملايين يورو.

- إيسكو

أبرز المفاجآت التي قد تحدث في سوق الانتقالات الصيفية وهو رحيل نجم الوسط الإسباني إيسكو في ظل الأنباء التي ترددت عن خروجه من حسابات زيدان في الموسم المقبل.

إيسكو والذي كان أحد أهم أبرز لاعبي الريال خلال حقبة زيدان الأولى قد يغادر صفوف النادي العاصمي متجهًا لإنجلترا وتحديدًا لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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تقارير صحفية إسبانية كشفت عن موافقة الريال في رحيل صاحب الـ27 عامًا لصفوف بطل الدوري الإنجليزي لكن بشرط الحصول على 80 مليون يورو.

- خاميس رودريجيز

بعدما لعب في صفوف بايرن ميونيخ لمدة عامين على سبيل الإعارة أصبح النجم الكولومبي خاميس رودريجيز قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية إعارته مع النادي البافاري.

وارتبط صاحب الـ27 عامًا بالانتقال لصفوف نابولي الإيطالي من أجل العمل مجددًا مع كارلو أنشيلوتي والذي سبق وأن أشرف عليه عندما كان مديرًا فنيًا لريال مدريد وبايرن ميونيخ.

ومن المحتمل أن يرحل رودريجيز لنابولي على سبيل الإعارة مجددًا مقابل 10 ملايين يورو مع وجود بند شراء يقدر بـ35 مليون يورو.

- جاريث بيل

أصبح النجم الويلزي جاريث بيل من الأسماء المستبعدة من حسابات زين الدين زيدان في الموسم المقبل بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية.

بيل والذي استقدمه ريال مدريد في صيف 2013 بعد عدة محاولات مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير أصبح صاحب الـ29 عامًا غير مرغوب فيه للاستمرار مع الريال.

ما يعطل رحيل بيل هو عدم رغبته في ترك ريال مدريد بجانب رفضه الدخول في صفقات تبادلية بالإضافة إلى السعر الذي يطلبه النادي الملكي والمقدر بـ80 مليون يورو، إلا أن النجم الويلزي ارتبط منذ الصيف الماضي بالانتقال لمانشستر يونايتد أو العودة لناديه السابق توتنهام.

- لوكاس فاسكيز

قد يجد لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد نفسه خارج قائمة النادي الملكي في الموسم المقبل نظرًا لوجود أكثر من لاعب على المستوى الخط الأمامي.

فاسكيز البالغ من العمر 28 عامًا أصبح متاحًا للانتقال لأي ناد حيث ارتبط مؤخرًا بالرحيل لتدعيم صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية فإن صفقة انتقال فاسكيز قد تتم بشرط حصول ريال مدريد على مقابل مالي يقدر بـ30 مليون يورو.

- ماريانو دياز

بعدما استقدمه نادي ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من ليون الفرنسي، قد يخرج ماريانو دياز عن الميرنجي في الصيف الحالي.

دياز صاحب الـ25 عامًا رغم عدم تلقيه عروض للرحيل عن الريال لكن إدارة نادي العاصمة ستسمح للمهاجم الإسباني بالرحيل حال وصول عرض له.

ويسعى مسئولو ريال مدريد إلى تحقيق عائد مالي من بيع دياز بعدما استقدمه النادي الملكي في الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو.