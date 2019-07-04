الاتحاد الأرجنتيني يشكو مستوى التحكيم في مباراة البرازيل

تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بشكوى رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، ينتقد فيه مستوى التحكيم خلال مباراة المنتخب الأول التي خسرها أمام البرازيل 0-2، في الدور نصف النهائي ببطولة كوبا أمريكا.

أدعى الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب تأذى بشكل واضح من قرارات الحكم الإكوادوري رودي زامبورانو خلال المباراة.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الإلكتروني، الخطاب المكون من ست ورقات والذي تم إرساله لـ”كونميبول”.

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واشتكى الاتحاد الأرجنتيني في خطابه، من عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، للتحقق من قرارين كانا من المكن أن يؤديا إلى احتساب ركلتي جزاء، بعد ارتكاب خطأين بحق سيرجيو أغويرو، ونيكولاس أوتاميندي.

وظهر أن أغويرو تم عرقلته من قبل داني ألفيش خلال اللقاء، وأبدى لاعبو المنتخب الأرجنتيني استيائهم من عدم احتساب ركلة جزاء، عندما سقط أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من أرثر.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة تشيلي، بعد غد السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث.