رسمياً.. فرانك لامبارد مدرباً جديداً لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، رسمياً، تعيين نجمه السابق، فرانك لامبارد، مدرباً جديداً لـ”البلوز”، للمواسم الثلاثة المقبلة.
رحب تشيلسي بالمدرب الجديد عبر موقعه الرسمي، ونشر صوره للمدرب صاحب (41 عاماً)، وهو يوقع على العقد، وكتب: “فرانك لامبارد يعود إلى تشيلسي”.
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