رياضة | سيسيه: أوغندا لن تقهر "سنغال" الـ4 سنوات وهذه أزمة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه: أوغندا لن تقهر "سنغال" الـ4 سنوات وهذه أزمة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه استعد جيدا للقاء أوغندا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للقاء غدا أمام أوغندا ضمن منافسات دور ال 16 لبطولة أمم إفريقيا، أن أوغندا فريق قوي دفاعيًا ومنظم ويضع هجوم خصمه دائمًا في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه لذلك سوف يضع خطة تكتيكية لكسر التكلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم.

وتابع سيسيه: "أوغندا خصم جدير بالاحترام ولكن السنغال يملك مجموعة جيده جدا من اللاعبين فقوام المنتخب الحالي تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل قوي.

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وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو قال سيسيه: "إن بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع إلتزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا ورغم تغيير موعد البطولة إلا أن اللاعبين ملتزمين مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يونيو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية.. إقامة البطولة في فصل الصيف ليس جيدًا خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة والجفاف".

وردا علي سؤال حول تقييمه للبطولة تنظيميا أكد التنظيم رائع وكل شئ جيد سواء فندق الإقامة وملاعب التدريب مشيدا بحسن الضيافه في مصر.