رياضة | نجم منتخب السنغال: تعلمنا درس الجزائر جيد.. وهدفنا التتويج بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب السنغال: تعلمنا درس الجزائر جيد.. وهدفنا التتويج بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أدريسا جاي لاعب منتخب السنغال ونادي إيفرتون الإنجليزي :" نفكر دائما لماذا لا نتمكن من الحصول على كأس الأمم الإفريقية، ونحن الآن في المسابقة بالفعل ونحن أكثر قربًا من تحقيق البطولة ونأمل ذلك ".

وأضاف :"من خلال التحضيرات الأولى كان لدينا هدف واحد هو الفوز، ولا توجد مباريات سهلة في أمم إفريقيا ونركز على تحقيق الفوز فقط ".

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وتابع :"لقد تعلمنا الكثير من الخسارة أمام الجزائر، والدرس الأهم هو أنه لا توجد مباراة سهلة في البطولة الإفريقية ونسعى للفوز بالكان هذه المرة".

وشدد على أن منتخب السنغال لديه نضجا أكبر في المنتخب ولديه المزيد من الخبرة.

وأتم :"هناك لاعبون يشاركون لأول مرة في أمم أفريقيا وعلينا أن نساندهم ".