رياضة | حقيقة الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت في الأونة الأخيرة، العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب عقد صفقة تبادلية تاريخية بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، عن طريق مبادلة الفرنسي أنطوان جريزمان والذي ضمه من أتلتيكو مدريد بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان في الصيف الجاري.

ووفقا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، فأن مصدر مقرب من جريزمان نفى رغبة برشلونة في دخول اللاعب في صفقة تبادلية مع نيمار .

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وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يريد تواجد جريزمان ونيمار في تشكيلة الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي في الموسم المقبل، وأنه من الممكن أن يدخل الثنائي فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبيلي في الصفقة التبادلية لضم نيمار لتقليل القيمة المادية.

واقترب برشلونة من حسم صفقة جريزمان مقابل 120 مليون يورو وقد يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة الأسبوع المقبل.