رياضة | صدمة جديدة لبرشلونة على شرف "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لبرشلونة على شرف "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي على أما أثير عن عرض برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم الفريق ومنتخب الأرجنتين مقابل 112 مليوون يورو والذي طلبه ليونيل ميسي في البرسا.

وقا زانيتي في تصريحات لشبكة "TyC" الأرجنتينية: "إنتر ميلان لم يتلق أي عروض، أتمنى أن يستمر لوتارو على هذا النحو.. بالنسبة لنا هو لاعب مهم، ونراه مع قميصنا".

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وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنه أبلى حسنًا في موسمه الأول معنا، الأمر ليس سهلاً، لكنه في عمر الـ21 عامًا فقط، وقد أظهر شخصيته".