رياضة | رينارد يحذر مصر من جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يحذر مصر من جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الجهاز الفني للمنتخب المصري من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.

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وقال رينارد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين المقرر لها غدا الجمعة على ملعب السلام بدور ال16 لكأس الأمم : "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبيت وحذاري أن تقلل من قدراته".

وتأهل المنتخب المصري لدور ال16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بينما تأهل جنوب أفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط.