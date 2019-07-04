رياضة | رينارد يتحدث عن مواجهة بنين وروعة مصر في استضافة أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يتحدث عن مواجهة بنين وروعة مصر في استضافة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب صعوبة مباراة أسوط أطلس أمام بنين المقرر لها غدا الجمعة على ملعب السلام بدور ال16 لمسابقة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل لدور المقبل".

وأضاف : " علينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطأ من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب".

وأثنى رينارد على مبارك : " منذ قدومي إلى المنتخب وهو داعما لي وهو قائد مميز وتجاهلت الجدل الذي يدور حول انضمامه للمنتخب فتواجده ضروري داخل الفريق نظرا لما يمتلكه من خبرات وقدات فنية رائعة".

وتابع : " اللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه واعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".

وواصل حديثه عن مواجهة الغد قائلا : " علينا الحذر أمام بنين فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأتي بالصدفة لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة".

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وأردف : " علينا أن نتحلى بالتركيز لتجنب العودة للوطن سريعا يجب أن نتكاتف من أجل تحقيق أحلامنا الكبيرة في البطولة".

واستطرد : " علينا أن نستعيد تركيزنا بعد هذا الكم الكبير من المباريات من أجل تجنب المفاجآت في مباراة الغد لأن بنين فريق صعبا جدا وسيخوض مباراة الغد بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن تأهل من دور المجموعات للبطولة".

وحول إصابة خالد بوطيب مهاجم الفريق أوضح رينارد : " سيكون على مقاعد البدلاء على أن يشارك في مباراة دور ال8 حال التأهل".

وعن إقامة البطولة في مصر أكد رينارد : " كل شئ رائع ويسير بشكل ممتاز بداية من البث التلفزيوني حتى ملاعب التدريب والمباريات مصر قدمت بطولة ممتازة".

وعاد للحديث عن مواجهة بنين قائلا : " تابعت العديد من المباريات لبنين خاصة مباراة الكاميرون الذي ظهر فيها الفريق بشكل ممتاز على الجانب الدفاعي".

وعن إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة أوضح : " الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رياض محرز مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي الذي تمكن من دمج العناصر الشابة بعناصر الخبرة لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية"