رياضة | بوصوفة: هدفنا إسعاد شعبنا ومصر فعلت كل شيء لنجاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوصوفة: هدفنا إسعاد شعبنا ومصر فعلت كل شيء لنجاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مبارك بوصوفة قائد المنتخب المغربي عن مواجهة منتخب بلاده لنظيره البنيني غًا الجمعة على ملعب السلام بدور ال16 لمسابقة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقال بوصوفة في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "جاهزون لمواجهة بنين بدنيا وذهنيا ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز لمساعدة المدرب في تطبيق أفكاره".

وعن إقامة مباريات المغرب في وقت النهار: "نعاني من ارتفاع الحرارة في مصر لكننا جاهزون لمباراة الغد ولن نلتفت لارتفاع درجات الحرارة".

Advertisements

وحول تأهل المغرب بالعلامة الكاملة : " الجميع انتقدنا بعد المباراة الأولى لكننا لم نلتفت لتلك الانتقادات وعملنا بجد حتى تمكن من التأهل بالعلامة الكاملة.. لا يهم من هو أفضل لاعب لكن الأهم أن الفريق يفوز ويتأهل من أجل تحقيق حلم شعب بالكامل ينتطر الفرحة".

وأشاد بوصوفة الملاعب التي تقام عليها البطولة قائلا : "مصر فعلت كل شئ لنجاح البطولة والملاعب رائعة".

وحول إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة أوضح: "الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية".