رياضة | مفاجأة في هجوم منتخب مصر قبل مباراة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في هجوم منتخب مصر قبل مباراة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في الاعتماد على محمد صلاح كمهاجم صريح حال استمرار تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الأهلي خلال الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويرى خافيير أجيري أن محمد صلاح هو البديل الأول لمروان محسن في مركز المهاجم الصريح بعد خروج أحمد علي مهاجم المقاولون العر من حساباته تمامًا وإصابة أحمد حسن كوكا.

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ويستعد منتخب مصر لمباراة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.