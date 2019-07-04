رياضة | رسميا.. يوفنتوس يقدم عرضا رسميا لضم دي ليخت من أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. يوفنتوس يقدم عرضا رسميا لضم دي ليخت من أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، عرضًا رسميا لضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن يوفنتوس قدم عرضًا بقيمة 58.3 مليون جنيه إسترليني.

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وتابعت سكاي سبورتس:" يوفنتوس اتفق بالفعل مع مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، على تفاصيل التعاقد، حيث سيكون العقد مدته خمس سنوات، براتب 10.7 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

ويسعى مسئولو أياكس للحصول على 67.3 مليون جنيه إسترليني، نظير بيع مدافعه الدولي الهولندي، وقد تلقى بالفعل عرضًا قريبًا من ذلك من باريس سان جيرمان، ويضغط مسؤولو يوفنتوس على أياكس، لعلمهم بأن دي ليخت يرغب في الانتقال إلى البيانكونيري.