رياضة | طلب جديد من برشلونة لـ"نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب جديد من برشلونة لـ"نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو فريق برشلونة الإسباني تواصلوا مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال تواجده لمؤازرة منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019.

ووفقا لصحيفة سبورت الكاتالونية، فان مسئولو برشلونة طلبوا من نيمار العودة لتدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة تجنبا للدخول في أزمة مع مسئولي الفريق الباريسي لتسهيل إنهاء الصفقة دون أزمات.

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وأضافت الصحيفة، برشلونة يعلم برغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار في الصيف الجاري لكن النادي قد يعقد رحيله حال تمرد النجم البرازيلي.

ويسعى مسئولو باريس سان جيرمان في الحصول على 200 مليون يورو كحد أدني مقابل رحيل نيمار، بينما يسعى برشلونة لحسم الصفقة بمقابل أقل مع إمكانية عقد صفقة تبادلية.