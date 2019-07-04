رياضة | العملاق الإنجليزي يدخل دائرة الصراع على ضم تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العملاق الإنجليزي يدخل دائرة الصراع على ضم تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في الصراع على ضم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف في قاسم باشا التركي.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

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ويواجه إيفرتون منافسة شرسة من قبل واتفورد وأستون فيلا اللذين يتابعان محمود حسن تريزيجيه مع ناديي جالطة سراي التركي وليون الفرنسي.

ويشارك تريزيجيه بشكل أساسي مع الفراعنة في البطولة الإفريقية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري مع نجم ليفربول محمد صلاح.