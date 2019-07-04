رياضة | "أونيانجو" يطعن منتخب مصر في المؤتمر الصحفي للقاء أوغندا والسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أونيانجو" يطعن منتخب مصر في المؤتمر الصحفي للقاء أوغندا والسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دينيس أونيانجو قائد منتخب أوغندا في تصريحات إعلامية بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل لقاء منتخبه مع السنغال ضمن منافسات دور ال 16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 على أنه تم حل أزمة لاعبي المنتخب مع اتحاد أوغندا لكرة القدم.

وأضاف دينيس أونيانجو: "اتفقنا علي وضع الخلافات جانبا والتركيز على المباراة القادمة وحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية".

وعن إمكانية الفوز على السنغال خاصة أن لقاءات أوغندا معها دائما ما تنتهي بفوز السنغال قال: "هذا صحيح ولكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا هذة المرة للفوز بالمباراة ونحن قادرون على مفاجأة الخصم في أي وقت".

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وأشار إلى أن الحظ يلعب دورا مهما في كرة القدم فقد يستطيع الفريق الوصول إلى مرمى الخصم 20 مرة ولكنه يفشل في التسجيل وقد يصل مرتين فقط وينجح في التسجيل والفوز وذلك في إشارة ضمنية إلى هزيمة فريقه أمام منتخب مصر بهدفين نظيفين في دور المجموعات.

وأكد أنه جاهز للمشاركة مع المنتخب في مباراة غدا وتمنى التوفيق لمنتخب بلاده للتأهل لدور الثمانية.