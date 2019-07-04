رياضة | "رجال طائرة الأهلي" يبدأون الإعداد للموسم الجديد 16 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجال طائرة الأهلي" يبدأون الإعداد للموسم الجديد 16 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، يوم 16 يوليو الجاري موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وأوضح مصيلحي إن فترة الإعداد سوف تشهد في البداية تركيزا كبيرا على الارتقاء بالنواحي البدنية ، بعد العودة إلى التدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

وأشار إلى إن الأسابيع المقبلة ستشهد تصاعدا في النواحي البدنية، وصولا إلى التركيز على الجوانب الخططية والمباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.