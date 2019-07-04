رياضة | ديسابر: لا نخشى السنغال أو غيره والإضراب لن يؤثر علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر: لا نخشى السنغال أو غيره والإضراب لن يؤثر علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية ، مؤكدا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال.

وأضاف ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة :"مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا .. وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الأفريقية ولكننا سنلعب ولا نخشى أحد".

وعن مشكلة إضراب اللاعبين قال ديسابر إنه تم حل الأزمة وقام اللاعبون بالتدريب استعدادا لمواجهة السنغال ، موضحا أنه كانت هناك إشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهي لا تعد كونها أزمة مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد. Advertisements وقال إن تواجد أوغندا في دور الـ١٦ إضافة كبيرة لهم .. وإن كل اللاعبين يركزون حاليا على مباراة الغد ووعدوا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لإسعاد الأوغنديين. ورفض الحديث عن خطة اللعب ولكنه قال ان السنغال منتخب قوي جدا ونحن نلعب بشكل جماعي وتكتيكي جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية ولا نخشى أي منتخب. وقال انه يملك افضلية لانه لعب على استاد القاهرة اكثر من مرة .. وأضاف أن هذا لن يؤثر على نجوم السنغال الذين من الممكن ان يلعبوا في أي استاد ويتأقلمون سريعا عليه.

Advertisements