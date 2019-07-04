رياضة | الأهلي يحدد مواقف 4 إصابات ومواعيد العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مواقف 4 إصابات ومواعيد العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حالة احمد علاء مدافع الفريق تحسنت بشكل كبير، وأنه قد يشارك في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أن أحمد علاء بدأ أمس تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل من خلال الجري حول الملعب مع خوض بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويعاني أحمد علاء من الإصابة في ركبته، مما أدى إلى غيابه عن ودية «المتحدة» أمس.

ويخضع أحمد الشيخ وعمار حمدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحسم الفحص الطبي موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يعاني عمار حمدي من كدمة في ذراعه في حين يعاني أحمد الشيخ من كدمة في كاحل القدم.

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وقال الجهاز الفني إن حالة الثنائي تحسنت بشكل كبير وأن مشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق باتت قريبة للغاية بعد أن واصلا أمس تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش ودية المتحدة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح أن كريم نيدفيد لاعب الفريق سيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال تواجد الفريق في إسبانيا لخوض معسكره الخارجي استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي بشكل جيد، ولم يتحدد بعد موعد انتظامه في مرحلة الجري حول الملعب وخوض التدريبات البدنية الخفيفة، لكن الأمور تسير بشكل جيد جدا ولا داعي للتعجل في عملية تأهيل نيدفيد.

وأشار الجهاز الفني إلى أن نيدفيد يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي في «الجيم» منذ عودته من ألمانيا الأحد الماضي بعد الاطمئنان على حالته وتنفيذ جزء من برنامجه العلاجي والتأهيلي في الخارج.

يذكر أن كريم نيدفيد أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.