رياضة | سيرجيو راموس يحتفل بعيد ميلاد شقيقته في الغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو راموس يحتفل بعيد ميلاد شقيقته في الغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني الشهير بعيد ميلاد شقيقته خلال زيارته للغردقة، مهنئها خلالها بعيد ميلادها بتورته في احد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة.

وقال راموس خلال حفل عيد ميلاد شقيقته مخاطبا شقيقته، إنها بالنسبة له الأخت والصديق منذ ولادتهما، وإن إخلاصها وحبها له أعطاه الحياة.

كان قائد نادى ريال مدريد الإسبانى، راموس، بدأ برنامجه الترفيهي، اليوم الأربعاء، بمدينة الغردقة، برحلة بحرية لإحدى الجزر بصحبة عائلته.

ووصل أمس قائد نادى ريال مدريد اللاعب راموس، مساء أمس، إلى مدينة الغردقة، وانطلق فور وصوله المطار فى الحادية عشر من مساء أمس إلى مقر إقامته، وعلق الفندق المستضيف لراموس بوسترات ضخمة داخل الفندق قبل وصوله للغردقة احتفالا به، حيث كان من ضمن البوسترات الضخمة صورة لحفل زفافه الأخير مع زوجته وأولاده.