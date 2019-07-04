رياضة | أخطاء خافيير أجيري في 6 سطور فقط

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وقع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في أخطاء على المستوى الجماعي بعيدًا عن الأخطاء الفردية لتراجع مستوى بعض اللاعبين في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019.

أخطاء خافيير أجيري

- تباعد الخطوط الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم

- عدم التناغم في خط الوسط بين من يقوم بمهام دفاعية ومن يمول محمد صلاح وتريزيجيه

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- غياب الحلول الهجومية والاعتماد على لعبة واحدة لمحمد صلاح أو تريزيجيه

- إجبار تريزيجيه على قطع مسافات طويلة حتى مرمى المنافس دون مساندة الظهير الأيسر

- عدم الهجوم بأكثر من 5 لاعبين متقاربين في حالة امتلاك الكرة

- العودة إلى الثلث الأخير في حالة فقدان الكرة بدلًا من الضغط لاستخلاصها مرة أخرى