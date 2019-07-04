رياضة | مدرب بيرو: لا اختيارات إلا الثأر والفوز على البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرو: لا اختيارات إلا الثأر والفوز على البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ريكاردو جاريكا مدرب بيرو بعد التأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا عقب الفوز على تشيلي بثلاثية نظيفة أنه حين يتم الوصول إلى النهائي، فلا خيار آخر سوى الفوز به".

وقال جاريكا في مؤتمر صحفي: "بغض النظر عن صعوبة مواجهة البرازيل، أحد أفضل المنتخبات في العالم على مستوى الفريق والأفراد والمدرب، إنه نهائي، والنهائيات لها طبيعة مختلفة تماما".

وأضاف جاريكا: "أتمنى أن نقدم أداء جيدا، لأنه حين يتم الوصول للنهائي، فلا خيار آخر سوى الفوز به، مع احترامنا الكامل للفريق الذي سنواجهه، وهو منافس كبير وعانينا أمامه من خسارة كبيرة بنتيجة 0-5 في دور المجموعات".

وأشار جاريكا إلى أنه يتفهم أن مثل هذه الهزائم، تحدث تحركات في أي منتخب، لكنه ثمّن قدرة لاعبيه على تجاوز هذه الضربة، لأنهم وصلوا إلى النهائي "عن استحقاق".

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واعتبر المدرب أن فريقه في حالة نفسية وكروية جيدة، تسمح له بمجابهة البرازيل في النهائي، لكنه لفت إلى أنه لم يبدأ التفكير بعد في الطريقة، التي سيسعى للفوز بها على السيليساو في ملعب ماراكانا.

وقال "لا أدري حقا، سنبحث الأمر، نثق في اللاعبين من أجل إيجاد الإجابة".

وأبرز جاريكا أهمية الفوز بكوبا أمريكا، وكذلك التأهل لكأس العالم، والذي حققته بيرو بالمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وعن لقاء تشيلي، قال المدرب إن النتيجة ربما لا تعكس سير المباراة، لأن "لاروخا" وصل لمرمى فريقه، لكن "بيرو فازت عن استحقاق"