رياضة | شرطان لانتقال محمود متولي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطان لانتقال محمود متولي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو الإسماعيلي شرطان للموافقة على إنتقال محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعدما رفض تمديد تعاقده مع قلعة الدراويش الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لرغبته في الإنتقال إلى النادي الأهلي.

وتسعى إدارة الإسماعيلي لبيع متولي للاستفادة ماديا منه، وحتى لا يتكرر سيناريو كريم بامبو، الذي رحل عن النادي بعد إنتهاء عقده.

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واشترط مسئولو الإسماعيلي، الحصول على 25 مليون جنيه، بالإضافة لضم أحمد الشيخ ومحمود الجزار ثنائي الأهلي ضمن الصفقة.

وشارك متولى مع الإسماعيلي في الموسم الجاري في 28 مباراة في مختلف البطولات المحلية والافريقية، أحرز خلالها 6 أهداف، ويعد متولي واحدا من أبرز اللاعبين في الدوري المصري بالفترة الأخيرة.