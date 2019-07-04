شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا أمريكا: ممثلة بيروفية ستمنح "قبلة" لبطل الفوز ضد تشيلي والان مع التفاصيل

وعدت الفنانة البيروفية، ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

كتبت المغنية والممثلة وعارضة الازياء في حسابها على تويتر: "أفكر جدياً بمنح قبلة بالمسؤول عن الفوز على تشيلي".

وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب أحدهم "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، فيما انتقد آخر: "هل تعتقدين أن أمراً مماثلاً يحفز لاعب كرة قدم؟".

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وتعرف كايو (31 عاماً) بدورها في سلسلة "كلوب دي كويرفوس" المعروضة على نيتفليكس.

وأكدت كايو على إنستغرام أنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل المضيفة، بفوزها على الارجنتين 2-0.

وتحمل مباراة البيرو وتشيلي معاني إضافية، في ظل التوتر الدبلوماسي الكبير بين البلدين الذي يعود إلى القرن 19.