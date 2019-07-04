شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ المفاوضات الرسمية لضم أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ نادى الزمالك الساعات المقبلة، فتح قنوات اتصال وتفاوض مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتفاوض الزمالك مع وكيل أشرف بن شرقى الذى وصل القاهرة بالأمس،، والحديث معه حول العروض التى واتته فى ظل اقتراب رحيله من ناديه الحالى الهلال السعودى الذى يرغب فى فض الارتباط مع اللاعب، ومن ثم الاطلاع على عرض الزمالك لمناقشته بعد سلسلة الاتصالات التى تمت بينهما الأيام الأخيرة.

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وأنهى بن شرقى 24 سنة، اعارته لصالح نادى لانس الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم، وتم رفض تجديد اعارته.

وينافس الزمالك على ضم بن شرقى نادى الوداد المغربي الذى يستغل وجود ميول لدى اللاعب للعودة إلى موطنه من جديد وتقديم المغريات لإقناعه بالدفاع عن ألوان الفريق.