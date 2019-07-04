شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرط الزمالك للموافقة على رحيل حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك عن شرط الموافقة على رحيل التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الصيفية.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولى الزمالك تسويق النقاز، ولكن أوضح له مسئولو النادى الأبيض أن الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب من يبحث النادى عن تسويقهما، وأن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق من يتمسك مسئولو النادى باستمراره فى الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى للفريق، وسيكون من الصعب على الزمالك التفريط فى اللاعب.

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