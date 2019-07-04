صور.. حارس يد الزمالك يدخل القفص الذهبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود خليل "فلفل"، حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك ومنتخب مصر، بعقد قرانه على نيرة شريف عامر فى أحد مساجد صلاح سالم. واقتصر الحضور على أسرة العروسين وأصدقائهما، حيث استغل فلفل فترة الراحة الحالية قبل انطلاق الموسم المحلى الجديد للاحتفال بزفافه. يذكر أن فلفل قد موسما رائعا مع الزمالك مؤخرا، ونجح فى الحصول على الدورى والسوبر الأفريقى والبطولة الأفريقية فى موسم واحد. Advertisements

فلفل و عروسته

جانب من الزفاف

عقد قران فلفل

فلفل و عروسته 2

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