شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجنوب أفريقيا.. ماذا فعل الفراعنة مع الأولاد قبل كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره جنوب أفريقيا السبت المقبل فى إطار مباريات دور الـ16، من بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

واستطاع 16 منتخبا التأهل إلى منافسات دور الـ16 بالبطولة، والتى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.

المنتخبات التى حصلت على بطاقة الصعود للدور التالى هى كل من المغرب، بنين، أوغندا، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، مصر، و جنوب أفريقيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، غانا، تونس، كوت ديفوار، الجزائر، مالى، بالإضافة إلى غينيا.

وقبل مواجهة الفراعنة وجنوب أفريقيا فى كان 2019 نرصد تاريخ مواجهات المنتخبين.

التقى المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا فى 11 مواجهة قبل لقاء اليوم، من بينها 7 لقاءت ودية، ولقاءان بأمم أفريقيا، ومثلها فى التصفيات الأفريقية.

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حقق الفراعنة الفوز فى 4 مباريات، و خسر فى 6، بينما تعادل مرة واحدة.

أحرز لاعبو الفراعنة 8 أهداف فى شباك المنتخب الجنوب أفريقى، مقابل 10 أهداف هزت شباك مصر فى المباريات.

وصعد منتخب مصر لدور الـ16 بعد أن حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول، بالفوز على زيمبابوى 1/0، والكونغو الديمقراطية 2/0، وبنفس النتيجة مع أوغندا.

وكان آخر فوز رسمى للفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا، فى نهائى كأس أمم أفريقيا 1998، حين تغلب الفراعنة على الأولاد بهدفين مقابل لا شىء، أحرزهما أحمد حسن وطارق مصطفى.