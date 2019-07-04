بعد اختفائها 3 أيام.. وفاة اللاعبة السويسرية فلوريانا إسماعيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد ثلاثة أيام من اختفائها في بحيرة كومو بالحدود الإيطالية، تأكدت رسميًا وفاة لاعبة كرة القدم السويسرية فلوريانا إسماعيلي، حيث تم العثور على جثتها.

وكالة “أنسا” الإيطالية، أكدت العثور على جثة فلوريانا إسماعيلي على عمق 204 أمتار في البحيرة الإيطالية، بعد عمليات بحث تمسك خلالها أقارب اللاعبية بآمال نجاتها.

فلوريانا إسماعيلي، كانت قد اختفت أثناء قضاء عطلتها، عقب محاولة غطس، في رحلة بقارب ببحيرة كومو مع إحدى صديقاتها، على بعد 20 كيلومترًا من الحدود السويسرية.

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اللاعبة الراحلة المولودة في ألبانيا في الأول من يناير عام 1995 كانت قد لعبت في فريق فراوين السويسري منذ عام 2014، كما مثلت المنتخب السويسري في 33 مباراة، سجلت خلالها 3 أهداف.

نادي يانج بويز السويسري، الذي لعبت له أيضا كان قد أعلن فقدان اللاعبة فلوريانا إسماعيلي، لاعبة منتخب سويسرا للسيدات، وذلك بعد حادث أثناء السباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن فلوريانا اختفت أثناء قيامها بممارسة السباحة في بحيرة “كومو” الإيطالية التي تبعد 16 ميلا عن الحدود السويسرية، مشيرة إلى أن اللاعبة قفزت إلى البحيرة وقام أحد أصدقائها بعدها بالإبلاغ عن اختفائها.