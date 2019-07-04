شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو يواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

تأهل منتخب بيرو لمواجهة نظيره البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا 2019، يوم 7 يوليو (تموز) الجاري، على ملعب ماراكانا، عقب فوزه على تشيلي 3-0 في نصف نهائي البطولة، اليوم الخميس.

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