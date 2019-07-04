الان تتابع «فرانك لامبارد» مديراً فنياً لتشيلسي الانجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين فرانك لامبارد كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد مدته ثلاث

سنوات، بعد الحصول على موافقة ديربي كاونتي لرحيله.

ووقع لامبارد، هداف تشيلسي عبر التاريخ، على عقود تدريب تشيلسي ثلاثة سنوات بعدما اتفق النادي مع ديربي كاونتي على الشروط المالية.

وقال لامبارد للموقع الرسمي لنادي تشيلسي على الانترنت :”فخور جدا لأنني سأعود لتشيلسي كمدير فني. الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي والتاريخ الذي تقاسمناه، ولكن سيكون تركيزي على وظيفتي الحالية والاستعداد للموسم المقبل”.

وأضاف :”أنا هنا لأعمل بكد، وجلب المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء”.

وقضى لامبارد، لاعب خط الوسط السابق، 13 عاما مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2012، بجانب العديد من الألقاب المحلية، وهو أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 211 هدفا سجلها في 648 مباراة شارك بها.

وكان لامبارد قاد فريق ديربي كاونتي للعب في الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في موسمه الأول كمدير فني.

وسيتولى لامبارد تدريب تشيلسي خلفا لماوريسيو ساري، الذي قاد تشيلسي في الموسم الماضي قبل العودة مرة أخرى لإيطاليا.

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وفاز ساري بالدوري الأوروبي وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث لكن المدرب المخضرم فشل في التأقلم مع النادي اللندني.

ومكان لامبارد في تاريخ تشيلسي مضمون بالفعل، حيث كان له دورا رئيسيا في الثلاث فرق التي توجت بألقاب، ومع ذلك سيتولى أحد أكثر المناصب غير المضمونة في الدوري الإنجليزي.

وتحت ملكية رومان أبراموفيتش، التي استمرت 16 عاما تم تغيير 12 مدربا، ويتوقع أن يعيد لامبارد تشيلسي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مباشرة.

وبعد موسم واحد فقط في ديربي، تظل خبرة لامبارد محدودة.ولكن مديرة تشيلسي مارينا جرانوفسكايا قالت إن لامبارد أظهر بالفعل إنه “أحد أكثر المدربين موهبة في اللعبة”.

وأضافت :إنه لمن دواعي سرورنا ان نرحب بفرانك لامبارد كمدير فني للفريق. فرانك يمتلك معرفة رائعة وتفهم للنادي.

وتابعت :بعد 13 عاما كلاعب في النادي، أصبح أسطورة وهداف الفريق عبر التاريخ، ، نعتقد انه الوقت الأنسب له للعودة ونحن سعداء لأنه فعل هذا”.

وأكدت :سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصوله على كل الدعم المطلوب ليحقق نجاحا ضخما.

وانضم أيضا لتشيلسي كل من جودي موريس وكريس جونز، اللذان عملا مع لامبارد في ديربي، بينما تم تعيين بيتر تشيك حارس مرمى الفريق السابق مستشارا التقنية والأداء.