شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يصل يوفنتوس للخضوع للكشف الطبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم للخضوع للكشف الطبي اليوم الخميس حيث يعود للانضمام لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بعد رحيله عن الفريق في الموسم الماضي.
ولعب بوفون 41 عاماً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي وقال إنه سيرحل في صفقة انتقال حر مطلع هذا الشهر.
وكان بوفون قضى 17 عاماً مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية كعقوبة لمحاولة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.
ويعد بوفون من أنجح حراس المرمى في العالم حيث فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مع بارما، وتسع ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع إيطاليا كجزء من 176 مباراة دولية خاضها.
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