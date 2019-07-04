بوفون يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

وصل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، للخضوع للكشف الطبي، اليوم الخميس.

ولعب بوفون مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، وقال إنه سيرحل في صفقة انتقال حر مطلع هذا الشهر.

وكان بوفون قد قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية كعقوبة لمحاولة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.

ويتنافس بوفون مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني على حراسة مرمى اليوفي في الموسم الجديد، حيث يحتاج الحارس المخضرم لخوض 8 مباريات في الكالتشيو، ليتخطى الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في الدوري الإيطالي المسجل باسم باولو مالديني لاعب ميلان الإيطالي السابق.