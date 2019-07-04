طرح دفعة جديدة من تذاكر نهائي كوبا أمريكا

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كوبا أمريكا، أمس الأربعاء، طرح ألف و700 تذكرة، للبيع، لنهائي البطولة، الأحد المقبل على ملعب ماراكانا.

وتراوحت أسعار التذاكر المطروحة للبيع، ما بين 67 إلى 232 دولارًا، وسيكون باستطاعة الجماهير، الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للبطولة القارية.



يذكر أن البرازيل حجزت مقعدها في النهائي إثر فوزها على الغريم التقليدي الأرجنتين بثنائية نظيفة، لتواجه بيرو التي ضربت تشيلي بثلاثية دون رد.