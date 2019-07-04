بعثة الاتحاد تغادر إلى مانشستر لبدء معسكر الاستعداد للموسم الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مدينة جدة صوب مدينة مانشستر الإنجليزية، لخوض معسكر خارجي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.
وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم غادرت إلى المعسكر الخارجي في مانشستر، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي.
كما يرافق البعثة نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.
وكان لاعبو الفريق الأول أجروا فحوصات طبية على مدار الأيام القليلة الماضية، ضمن المرحلة الأولى من التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
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